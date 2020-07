Location: South Stage Cellars Map: 125 So.3rd St., Jacksonville, OR 97530 Phone: 541-899-9120 Email: Southstagewineclub@gmail.com Website: http://Southstage cellars.com All Dates: Jun 19, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Jun 20, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Jun 24, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Jun 26, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Jun 27, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Jul 1, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Jul 3, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Jul 4, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Jul 8, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Jul 10, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Jul 11, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Jul 15, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Jul 17, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Jul 18, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Jul 22, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Jul 24, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Jul 25, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Jul 29, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Jul 31, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Aug 1, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Aug 12, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Aug 14, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Aug 15, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Aug 19, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Aug 21, 2020 6:00 pm - 8:00 pm

Aug 22, 2020 6:00 pm - 8:00 pm



Live music!

Come enjoy live music and great wine! No charge. We have live music outside in our garden every Wednesday, Friday and Saturday evenings from 6 to 8 p.m.