Worth Celebrating

Raise a glass to the major anniversaries of these growing regions

Atticus Wines winemaker and owner, Ximena Orrego, at her Yamhill-Carlton vineyard. ## Photo by Aaron Lee, Courtesy of the Oregon Wine Board

Looking back 

Turned 21

COLUMBIA GORGE
Established May 10, 2004

DUNDEE HILLS
Established Nov. 30, 2004

SOUTHERN OREGON
Established Dec. 8, 2004

YAMHILL-CARLTON
Established Dec. 9, 2004

MCMINNVILLE
Established Jan. 18, 2005

Turned 25

APPLEGATE VALLEY
Established Dec. 14, 2000

Looking ahead

Turning 20

EOLA-AMITY HILLS
Established July 17, 2006

CHEHALEM MOUNTAINS
Established Nov. 27, 2006

Turning 21

RIBBON RIDGE
Established Jun. 1, 2005

RED HILLS DOUGLAS COUNTY, OREGON
Established Oct. 14, 2005

Turning 35

ROGUE VALLEY
Established Jan. 23, 1991



