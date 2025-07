July 1, 2025

Graduation Day Seis

Celebrating AHIVOY’s sixth cohort of graduates

By Greg Norton

A warm, sunny April day brought 15 Oregon vineyard stewards, along with family and friends, to Chemeketa Community College’s picturesque Eola Campus. All were celebrating their graduation as AHIVOY’s sixth cohort.

Since 2019, AHIVOY has provided a winter instructional program for vineyard stewards nominated and supported by their employers.

The nonprofit’s 17-week curriculum first explores how different vineyard practices and techniques affect wine, the final product. Participants increase their knowledge through winery visits and classroom studies including winemaking, cellar techniques and the business aspects of the industry. Miguel Garcia, beverage director for República & Co., supplies insights on wine history, appreciation and etiquette. Previous graduates, along with industry experts also conduct sessions.

A remarkable vintage

For the first time, women comprised more than one third of the cohort. Miguel López, an AHIVOY founder, as well as a current board chair and owner of Red Dirt Vineyard Management and Winemaking, felt women might change the group’s dynamics. “And, they did,” he said, “in a beautiful way,” citing the group’s immediate rapport.

Family members, colleagues and supporters enjoyed wine and sandwiches while overlooking rolling hills of vines displaying the first signs of budbreak. Board member Maria Uribe invited each graduate forward to receive a diploma, medallion and wine gifts provided by Argyle Winery. Other event sponsors included Anderson Family Vineyard, Ayoub Wines, Chemeketa Community College, Cramoisi Vineyard, Dobbes Family Winery, The Four Graces, Lange Estate Winery & Vineyards, Linfield University, LucidWild Estate, Native Flora, Results Partners and Stoller Family Estate.

Many graduates thanked López, the Education Committee’s Elena Rodríguez as well as Bryan Berenguer, vineyard management instructor at Chemeketa, the location of much of the instruction.

Jorge Loeza, recipient of one of four Oregon Wine Symposium’s Vineyard Excellence awards, was part of this graduating cohort. In announcing his award, the Oregon Wine Board affirmed that “Jorge’s consistency, dedication and willingness to learn make him an invaluable member of the winegrowing community.”

“I promise you all that everything I learned I will teach to others and I will encourage others to move forward in their lives,” said Filiberta Andrade, addressing the gathering in Spanish. “I can teach younger people to move forward, to continue their studies, to continue trying, so they have a higher level of knowledge.”

Learning never ends

Nearly 80 vineyard stewards have completed the AHIVOY program since it began. The organization remains dedicated to their lifelong learning through funding for enrollment in Chemeketa’s Vineyard Supervisor Certificate classes. They also offer occasional sessions on specific technical topics, ongoing English classes and mentoring support.

López reflected on what began “as a simple idea, over coffee between three friends, has evolved into an educational component that has opened doors.” During the past six years, “we have helped 79 families and established generational education growth. We have created opportunities to explore ideas, things they might have thought were out of reach for them,” he said.

“Not so much anymore.”

2025 AHIVOY Vineyard Steward graduates // Employer

Roselia Perez Ambriz // Stoller Family Estate

Filiberta Andrade // Vitis Terra Vineyard Services

Erika Angeles // Results Partners

Inocencia Bravo // Vitis Terra Vineyard Services

Isabel Cruz Ferrer // Chávez Craft Vineyards

Jose Flores Garcia // Results Partners

Armando Hernandez // Domaine Divio

David Valencia Ibes // Results Partners

Jorge Loeza // Chávez Craft Vineyards

Sergio Loeza // Chávez Craft Vineyards

Raymundo Madrigal // Alumbra Cellars

Erika Marcelo // Vitis Terra Vineyard Services

Marco Fabian Mendez // Jackson Family Wines

Mario Ramirez // Argyle Winery

Mauricio Soriano Sanchez // Jackson Family Wines

Un cálido y soleado día de abril reunió a 15 trabajadores de viñedos de Oregón, junto con sus familias y amistades, en el pintoresco campus Eola del colegio comunitario Chemeketa. Todos celebraban su graduación como la sexta generación del programa AHIVOY.

Desde 2019, AHIVOY ha ofrecido un programa educativo de invierno para trabajadores de viñedos nominados y respaldados por sus empleadores.

El plan de estudios de esta organización sin fines de lucro tiene una duración de 17 semanas y comienza con una exploración sobre cómo las distintas prácticas y técnicas en los viñedos afectan al vino, el producto final. Los participantes amplían sus conocimientos mediante visitas a bodegas y clases en el aula sobre elaboración del vino, técnicas de bodega y aspectos comerciales de la industria. Miguel García, director de bebidas de República & Co., aporta conocimientos sobre la historia del vino, su apreciación y etiqueta. Egresados de generaciones anteriores y expertos de la industria también dirigen sesiones del programa.

Una cosecha extraordinaria

Por primera vez, las mujeres conformaron más de un tercio de la generación de este año. Miguel López, fundador de AHIVOY, actual presidente de la junta directiva y propietario de Red Dirt Vineyard Management and Winemaking, pensó que las mujeres podrían cambiar la dinámica del grupo. “Y así fue,” dijo, “de una manera hermosa,” destacando la conexión inmediata entre todos los participantes.

Familiares, colegas y personas aliadas disfrutaron de vino y sándwiches mientras contemplaban las colinas cubiertas de vides que comenzaban a mostrar señales del brote primaveral. La miembro de la junta directiva, María Uribe, invitó a cada graduado a pasar al frente para recibir su diploma, una medalla y regalos de vino cortesía de Argyle Winery. Otros patrocinadores del evento incluyeron Anderson Family Vineyard, Ayoub Wines, Chemeketa Community College, Cramoisi Vineyard, Dobbes Family Winery, The Four Graces, Lange Estate Winery & Vineyards, Linfield University, LucidWild Estate, Native Flora, Results Partners y Stoller Family Estate.

Muchos graduados agradecieron a López, a Elena Rodríguez del Comité de Educación, así como a Bryan Berenguer, instructor de manejo de viñedos en Chemeketa, donde se llevó a cabo gran parte del programa.

Jorge Loeza, uno de los cuatro galardonados con el premio a la Excelencia en Viñedos del Oregon Wine Symposium, fue parte de esta generación de egresados. Al anunciar su reconocimiento, El Oregon Wine Board afirmó que “la constancia, dedicación y deseo de aprender de Jorge lo convierten en un miembro invaluable de la comunidad vitivinícola.”

“Les prometo que todo lo que he aprendido se lo enseñaré a otros y los animaré a seguir adelante en sus vidas,” dijo Filiberta Andrade, dirigiéndose al público en español. “Puedo enseñar a los jóvenes a salir adelante, a seguir estudiando, a seguir intentando, para que tengan un mayor nivel de conocimiento.”

El aprendizaje nunca termina

Casi 80 trabajadores de viñedos han completado el programa de AHIVOY desde su inicio. La organización sigue comprometida con el aprendizaje continuo, brindando apoyo financiero para que puedan inscribirse en las clases del Certificado de Supervisor de Viñedo de Chemeketa. También ofrecen sesiones ocasionales sobre temas técnicos específicos, clases continuas de inglés y mentoría.

López reflexionó sobre lo que comenzó “como una idea simple, entre tres amigos tomando café, y que ha evolucionado hasta convertirse en un componente educativo que ha abierto puertas.” En los últimos seis años, “hemos apoyado a 79 familias y establecido un crecimiento educativo generacional. Hemos creado oportunidades para explorar ideas que quizás antes pensaban que estaban fuera de su alcance,” dijo.

“Ya no lo están tanto.”

Translated by Wendi Ayala

Greg Norton is a freelance writer with a broad background in nonprofit communications and the arts. He studied journalistic writing through the UCLA Extension and has traveled to wine regions around the world. Greg is a Certified Specialist of Wine and received the Level II award from the Wine and Spirits Education Trust. When not writing about wine, he can be found pouring it in the tasting room at Campbell Lane Winery near West Linn. Read more by Greg at www.onthevine.blog.