|Location:
|Cubanisimo Vineyards
|Map:
|1754 Best Rd NW, Salem, OR 97304
|Phone:
|(503) 588-1763
|Email:
|vino@cubanisimovineyards.com
|Website:
|https://cubanisimovineyards.com/event/wine-yoga-5/
|All Dates:
Wine & Yoga at Cubanisimo Vineyards
Mikki Trowbridge brings her magic to the vineyards. Get your yoga on, and enjoy award winning wines amid the vines!
Wine & Yoga at Cubanisimo Vineyards
Great views, great wines, and YOGA!
Cubanisimo Vineyards
Cubanisimo Vineyards 97304 1754 Best Rd NW, Salem, OR 97304