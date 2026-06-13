Vineyard Pest ID & Scouting: Spanish Language Instruction/Identificación y Exploración de Plagas en Viñedos: Instrucción del idioma español

This non-credit training gives you practical skills to prevent, spot, and manage pests and diseases in agricultural crops. You’ll learn how to identify and address common issues such as powdery mildew, botrytis, viruses, rust and blister mites, and mealybugs. The class will cover effective scouting techniques, pest and disease lifecycles, and when to scout, as well as how to gauge population or damage thresholds and decide when and what type of intervention is needed.

Esta capacitación sin créditos le brindará habilidades prácticas para prevenir, detectar y controlar plagas y enfermedades en cultivos agrícolas. Aprenderá a identificar y abordar problemas comunes como el mildiú polvoroso, la botrytis, los virus, los ácaros de la roya y la ampolla, y las cochinillas harinosas. El curso cubrirá técnicas efectivas de exploración, los ciclos de vida de plagas y enfermedades, y cuándo explorar, así como la forma de evaluar la población o los umbrales de daño y decidir cuándo y qué tipo de intervención es necesaria.

Fee: $50