|Location:
|Northwest Wine Studies Center
|Map:
|215 Doaks Ferry Road NW, Salem, OR 97304
|Phone:
|503-584-7254
|Email:
|winestudies@chemeketa.edu
|Website:
|https://www.chemeketacellars.com/industry-classes/
|All Dates:
Vineyard Crop Estimation-Spanish Language Instruction/Taller de Estimación de Cosechas de Viñedos-Instrucción del idioma español
This half-day workshop walks you through the essential calculations and techniques used for crop estimation in commercial vineyards. You’ll learn when to take lag-phase measurements, how to demonstrate proper sampling methods for accurate estimates, and how to perform the calculations needed to project your expected harvest yield.
Este taller de medio día le guiará a través de los cálculos y técnicas esenciales para la estimación de cosechas en viñedos comerciales. Aprenderá cuándo tomar mediciones de fase de latencia, cómo demostrar métodos de muestreo adecuados para obtener estimaciones precisas y cómo realizar los cálculos necesarios para proyectar el
Fee: $50
Vineyard crop estimation workshop - Spanish language instruction
Taller de Estimación de Cosechas de Viñedos - Instrucción del idioma español