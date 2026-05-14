Location:Amaterra Winery
Map:8150 SW Swede Hl Dr, Portland, OR 97225
Website:https://amaterrawines.com/event-calendar/
All Dates:May 14, 2026 - Oct 1, 2026 Every Thursday until October 1.

Summer Music Nights at Amaterra

It's time for live music on Thursdays once again at Amaterra Winery! Every Thursday throughout the summer from 4 pm to 8 pm, Amaterra will have live music outside (weather permitting) on The Terrace. Enjoy seasonal bites alongside great wine and unforgettable vibes. Stop by before or after your dinner reservation, or stop by to take in the view and some tunes! Here’s what to expect: Terrace opens at 4 pm, Bar opens at 4:30 pm, Live music from 5–8 pm, Terrace closes at sunset.

Since Amaterra is a private winery, they ask that one person in your party be either a Social or Wine Club Member. You can purchase a Social membership for a one-time $25 fee, which can be put towards two bottles of wine to go or a Wine Club membership.

Music Schedule:
Thursday, May 14: Pardon My French
Thursday, May 21: Courtney Freed
Thursday, May 28: Harvey Brindell and Cryin' Heart
Thursday, June 4: Tracy Kim and Friends
Thursday, June 11: Front Porch Swingers
Thursday, June 18: Bead Head
Thursday, June 25: BundyBand "Sweet Preserves"
Thursday, July 2: Tracy Kim and Friends
Thursday, July 9: Josh Cole Trio
Thursday, July 16: Rocktet
Thursday, July 23: Sabroso
Thursday, July 30: Corey Foster Trio
Thursday, August 6: Tracy Kim and Friends
Thursday, August 13: Moonpennies
Thursday, August 20: Hold for Lynne Rothrock
Thursday, August 27: Boogaloo Ferrigno
Thursday, September 3: Tracy Kim and Friends
Thursday, September 10: Vinyl Flashback
Thursday, September 17: Courtney Freed
Thursday, September 24: BundyBand "Sweet Preserves"
Thursday, October 1: Tracy Kim and Friends

Oregon Wine Press is a monthly consumer publication dedicated to Oregon wine, Pinot Noir, food, vineyards, winemakers, and insider-industry happenings. Established in 1984, OWP was acquired and re-imagined in 2006 by the News-Register Publishing Co., which is located in the heart of wine country, McMinnville, Oregon.
Oregon Wine Press has been serving the Oregon wine industry since 1984.

