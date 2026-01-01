|The Allison Inn & Spa
|2525 Allison Lane, Newberg, OR 97132
|503-658-9925
|kbrasel@cmprlaw.com
|https://cmprlaw.com/risk-resilience-real-world-advice-for-winery-owners/
Risk, Resilience & Real-World Advice for Wineries – May 12, 2026 (7:30am – 12:30pm)
Panelists include: Arnaud Joubert (Légi Conseils Bourgogne); Michael ("Mikey") Etzel (Beaux Frères); Janie Brooks Heuck (Brooks Winery); Barbara Gross (Cooper Mountain Vineyards); David Millman (Domaine Drouhin); Rusty Field (Domaine Serene); Adam Campbell (Elk Cove Winery); Jean-Baptiste ("JB") Rivail (Ponzi Vineyards); Howard Bailey (Arch + Beam); and Pete Danko (Portland Business Journal).
What You'll Gain: Practical strategies to manage financial and operational risk; insights on protecting assets in a shifting market; real-world perspectives from industry leaders and advisors; and actionable steps to strengthen stability and long-term positioning.
Click here to register: https://cmprlaw.com/invitation-risk-resilience-real-world-advice-for-winery-owners/ If you did not receive an Invitation and would like to be added to our mailing list, please email kbrasel@cmprlaw.com. We look forward to seeing you in May at The Allison!
Join us Tuesday, May 12th @ The Allison Breakfast/Checkin: 7:30 am Program: 8:15 am - 12:30 pm