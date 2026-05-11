Location:Cubanisimo Vineyards
Map:1754 Best Rd NW, Salem, OR 97304
Phone: (503) 588-1763
Email:vino@cubanisimovineyards.com
Website:https://cubanisimovineyards.com/event/fourth-friday-paint-sip/
All Dates:May 11, 2026 2:00 pm - 5:00 pm

Live Music with Jesse Meade *no tickets required

Jesse Meade kicks off our music season this year!

A singer-songwriter now living in Eugene, Oregon, Jesse accompanies himself with his own finger-style, acoustic guitar playing while performing both original material and an array of cover songs.

His influences include musicians like Ray Charles, Hank Williams, Chuck Willis, Elizabeth Cotten, Otis Redding, Jimmie Rodgers, Aretha Franklin, Percy Mayfield, John Hurt, Sam Cooke, Patsy Cline, Fats Domino, and Dinah Washington.

 

Fee: $Free

Live Music in the Vineyards! Bring a picnic and your pals!

