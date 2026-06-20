|Location:
|Cubanisimo Vineyards
|Map:
|1754 Best Rd NW, Salem, OR 97304
|Phone:
|(503) 588-1763
|Email:
|vino@cubanisimovineyards.com
|Website:
|https://cubanisimovineyards.com/event/live-music-instaband/
|All Dates:
Live Music by InstaBand (Free Admission!)
A talented and eclectic group of musicians performing original music & 90's covers. Spanning many diverse genres including FUNK, reggae, blues, ballads, pop & more! Featuring ukulele, trombone, guitar, bass, drums, & fiddle, InstaBand brings uniqueness and playful, positive energy. Come enjoy some Pinot and good vibes! Cutie Charcuterie will be here as well, serving up some tasty tidbits!
Join us at Cubanisimo Vineyards in West Salem for GOOD VIBES in the vines with InstaBand!