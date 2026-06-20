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Location:Cubanisimo Vineyards
Map:1754 Best Rd NW, Salem, OR 97304
Phone: (503) 588-1763
Email:vino@cubanisimovineyards.com
Website:https://cubanisimovineyards.com/event/live-music-instaband/
All Dates:Jun 20, 2026 2:00 pm - 5:00 pm

Live Music by InstaBand (Free Admission!)

A talented and eclectic group of musicians performing original music & 90's covers.  Spanning many diverse genres including FUNK, reggae, blues, ballads, pop & more!  Featuring ukulele, trombone, guitar, bass, drums, & fiddle, InstaBand brings uniqueness and playful, positive energy.  Come enjoy some Pinot and good vibes!  Cutie Charcuterie will be here as well, serving up some tasty tidbits!

Join us at Cubanisimo Vineyards in West Salem for GOOD VIBES in the vines with InstaBand!

Cubanisimo Vineyards
Cubanisimo Vineyards 97304 1754 Best Rd NW, Salem, OR 97304
June (2026)
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Oregon Wine Press is a monthly consumer publication dedicated to Oregon wine, Pinot Noir, food, vineyards, winemakers, and insider-industry happenings. Established in 1984, OWP was acquired and re-imagined in 2006 by the News-Register Publishing Co., which is located in the heart of wine country, McMinnville, Oregon.
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