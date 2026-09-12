|Location:
|Cubanisimo Vineyards
|Map:
|1754 Best Rd NW, Salem, OR 97304
|Phone:
|(503) 588-1763
|Email:
|vino@cubanisimovineyards.com
|Website:
|https://cubanisimovineyards.com/event/live-music-david-rogers-3/
|All Dates:
Live Music by David Rogers
Back with his absolutely hypnotic style and talent, David Rogers will be here once again, so grab your crew and a picnic and join us!
Live Music by David Rogers
David Rogers is back!
Cubanisimo Vineyards
Cubanisimo Vineyards 97304 1754 Best Rd NW, Salem, OR 97304