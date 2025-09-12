 Calendar Home
Location:Oak Knoll Winery
Map:29700 SW Burkhalter Rd, Hillsboro, OR 97123
Phone: 5036488198
Email:info@oakknollwinery.com
Website:https://shop.oakknollwinery.com/product-details/0152/Ladies-Night--September-12th
All Dates:Sep 12, 2025 5:00 pm - 8:00 pm

Ladies Night

Ladies Night 2025
📅 Date: Friday, September 12, 2025
⏰ Time: 5:00 PM – 8:00 PM

🎟️ Tickets:
• Advance: $10 per person (21+ event only)
• Members: $5 per person (up to 4 tickets)
• At the Door: $15 (after 3 PM on event day)

🎶 Live Music by Storm Dog
🚚 Food Truck: Cousins Maine Lobster
🌭 Outside food is welcome!

🚫 No outside beverages allowed (including water)
❌ No refunds for no-shows

 

Fee: $10.00

Live music by Storm Dog & fresh bites from Cousins Maine Lobster! Shop local, sip, and enjoy!

Oak Knoll Winery
Oak Knoll Winery 29700 29700 SW Burkhalter Rd, Hillsboro, OR 97123
September (2025)
« August
October »
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


Find OWP  |   Archives  |   Advertise  |  Subscribe  |  Contact Us  |  Our Contributors

© 2025 Oregon Wine Press
Oregon Wine Press is a monthly consumer publication dedicated to Oregon wine, Pinot Noir, food, vineyards, winemakers, and insider-industry happenings. Established in 1984, OWP was acquired and re-imagined in 2006 by the News-Register Publishing Co., which is located in the heart of wine country, McMinnville, Oregon.
Oregon Wine Press and OregonWinePress.com are owned and operated by News-Register Publishing Co., P.O. Box 727, McMinnville, OR 97128.
Oregon Wine Press has been serving the Oregon wine industry since 1984.

Web Design and Web Development by Buildable