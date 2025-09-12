|Location:
|Oak Knoll Winery
|29700 SW Burkhalter Rd, Hillsboro, OR 97123
|5036488198
|info@oakknollwinery.com
|https://shop.oakknollwinery.com/product-details/0152/Ladies-Night--September-12th
Ladies Night
Ladies Night 2025
📅 Date: Friday, September 12, 2025
⏰ Time: 5:00 PM – 8:00 PM
🎟️ Tickets:
• Advance: $10 per person (21+ event only)
• Members: $5 per person (up to 4 tickets)
• At the Door: $15 (after 3 PM on event day)
🎶 Live Music by Storm Dog
🚚 Food Truck: Cousins Maine Lobster
🌭 Outside food is welcome!
🚫 No outside beverages allowed (including water)
❌ No refunds for no-shows
Fee: $10.00
Live music by Storm Dog & fresh bites from Cousins Maine Lobster! Shop local, sip, and enjoy!