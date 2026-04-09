|Location:
|Natalie's Estate Winery
|Map:
|16825 NE Chehalem Drive, Newberg, OR 97132
|Phone:
|503-807-5008
|Email:
|events@nataliesestatewinery.com
|Website:
|https://nataliesestatewinery.com/calendar/
|All Dates:
Labor Day Wine Tasting at Natalie's Estate
Join us September 5–7 for Labor Day Weekend at Natalie’s Estate Winery! Enjoy new wine releases paired with a specially curated charcuterie board featuring tri-tip bites, mushroom crostini, salmon & dill spread, and dark chocolate truffles.
🍷 New Releases:
2023 The Pines Vineyard Merlot
2023 Red Willow Vineyard Cabernet Sauvignon
2023 Zinfandel
2023 Sangiovese
Saturday–Monday | 11 AM–5 PM
📍 Natalie’s Estate Winery, Newberg
🍷 Complimentary for Cellar Club Members | $30 general public
By appointment only.
Cellar Club members can also pick up their shipments during the weekend.
Reservations: https://block55.app/location/natalies_estate
More information:
Details: https://nataliesestatewinery.com/
https://nataliesestatewinery.com/calendar/
Fee: $30
Soak in the last days of summer wine tasting with us!