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Location:Natalie's Estate Winery
Map:16825 NE Chehalem Drive, Newberg, OR 97132
Phone: 503-807-5008
Email:events@nataliesestatewinery.com
Website:https://nataliesestatewinery.com/calendar/
All Dates:Sep 5, 2026 - Sep 7, 2026 Event is Sept 5-7 from 11 am to 5 pm by reservation.

Labor Day Wine Tasting at Natalie's Estate

Join us September 5–7 for Labor Day Weekend at Natalie’s Estate Winery! Enjoy new wine releases paired with a specially curated charcuterie board featuring tri-tip bites, mushroom crostini, salmon & dill spread, and dark chocolate truffles.
🍷 New Releases:
2023 The Pines Vineyard Merlot
2023 Red Willow Vineyard Cabernet Sauvignon
2023 Zinfandel
2023 Sangiovese
Saturday–Monday | 11 AM–5 PM
📍 Natalie’s Estate Winery, Newberg
🍷 Complimentary for Cellar Club Members | $30 general public
By appointment only.
Cellar Club members can also pick up their shipments during the weekend.
Reservations: https://block55.app/location/natalies_estate
More information:

Details: https://nataliesestatewinery.com/
https://nataliesestatewinery.com/calendar/

 

Fee: $30

Soak in the last days of summer wine tasting with us!

Natalie's Estate Winery
Natalie's Estate Winery 16825 16825 NE Chehalem Drive, Newberg, OR 97132
September (2026)
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