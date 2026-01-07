|Location:
|Estate House
|Map:
|18430 NE Calkins Ln, Newberg, OR 97132
|Phone:
|503-687-1888
|Email:
|info@balsallcreek.com
|Website:
|http://balsallcreek.com
|All Dates:
4th of July Burger and Brats
Burgers & Brats Weekend
Celebrate Independence Day weekend at Balsall Creek Estate House with burgers, brats, wine, and vineyard views. Join us for a relaxed weekend of great food and estate wines.
4th of July Burger and Brats
Burgers & Brats WeekendCelebrate Independence Day weekend at Balsall Creek Estate House with burgers, brats, wine, and vineyard views. Join us for a relaxed weekend of great food and estate wines.
Estate House
Estate House 18430 18430 NE Calkins Ln, Newberg, OR 97132