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Location:Estate House
Map:18430 NE Calkins Ln, Newberg, OR 97132
Phone: 503-687-1888
Email:info@balsallcreek.com
Website:http://balsallcreek.com
All Dates:Jul 3, 2026 - Jul 5, 2026

4th of July Burger and Brats

Burgers & Brats Weekend
Celebrate Independence Day weekend at Balsall Creek Estate House with burgers, brats, wine, and vineyard views. Join us for a relaxed weekend of great food and estate wines.

Burgers & Brats WeekendCelebrate Independence Day weekend at Balsall Creek Estate House with burgers, brats, wine, and vineyard views. Join us for a relaxed weekend of great food and estate wines.
Estate House
Estate House 18430 18430 NE Calkins Ln, Newberg, OR 97132
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Oregon Wine Press is a monthly consumer publication dedicated to Oregon wine, Pinot Noir, food, vineyards, winemakers, and insider-industry happenings. Established in 1984, OWP was acquired and re-imagined in 2006 by the News-Register Publishing Co., which is located in the heart of wine country, McMinnville, Oregon.
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Oregon Wine Press has been serving the Oregon wine industry since 1984.

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